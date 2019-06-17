واشنطن تدرس خطة إعادة الانتشار في الخليج العربي

2019-06-17

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

قالت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية، إن هناك خططاً لتوسيع خطة إعادة انتشار القوات التابعة للولايات المتحدة بمنطقة الخليج العربي، وذلك بعد استهداف عدد من ناقلات النفط خلال الفترة الماضية، الأمر الذي استدعى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حركة التجارة العالمية.

مناقشات البيت الأبيض

وقالت مندوبة CNN في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، بابرا ستار، إن هناك نقاشاتٍ حول توسيع خطة إعادة الانتشار، والتي شرعت بها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهر الماضي، وتحديداً بعد استهداف 4 ناقلات قبالة سواحل الإمارات.

وأشارت إلى أن فريق الأمن القومي الذي يستشيره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سوف يناقش إمكانية زيادة التواجد العسكري للولايات المتحدة في منطقة الخليج بهدف توفير التأمين اللازم لحركة التجارة العالمية.

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وأوضحت المندوبة الخاصة بالشبكة الإخبارية في مقر وزارة الدفاع الأمريكية، أن النقاشات تأتي تصديقاً لطلب جاء من جانب قائد القوات المركزية، والذي اقترح توسيع التواجد الأمريكي في منطقة الخليج، لاسيما مع مستويات التهديدات التي تحيط بالممر الملاحي.

ممّ تتكون القوة الأمريكية؟

في مايو الماضي، اقترح باتريك شاناهان القائم بأعمال رئيس البنتاغون خطة عسكرية مجددة في اجتماع مع كبار مساعدي الأمن القومي من شأنه أن يرسل ما يصل إلى 120 ألف جندي أمريكي إلى الشرق الأوسط إذا كانت إيران تسعى لمهاجمة القوات الأمريكية أو تسريع تطوير الأسلحة النووية، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وبخلاف أعداد الجنود والضباط، أكد مسؤولون أمريكيون أن هناك نية لإرسال أربع طائرات من طراز B-52 في البداية، مشيرين إلى أنه من الممكن أن يتم إرسال المزيد في المستقبل.

وحسب ما جاء في صحيفة “ناشونال إنتريست” الأمريكية، فإن القاذفة تستطيع حمل 32 ألف كيلوجرام من القنابل، كما أنه يمكنها حمل رؤوس نووية، كما أرسلت الولايات المتحدة أهم عناصر خطة إعادة الانتشار في منطقة الخليج العربي، وهي حاملة الطائرات أبراهام لينكولن الشهيرة، والتي تمثل القاعدة المتحركة لأي عملية عسكرية ضد إيران.