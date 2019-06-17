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2019-06-17 فيديو.. إطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية متابعات الخليج 365 - متابعة أفادت تقارير إعلامية بوقوع إطلاق نار في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية. Advertisements وقالت التقارير إن رجلًا أطلق عدة أعيرة نارية على مبنى اتحادي.









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