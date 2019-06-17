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2019-06-17 التلفزيون المصري: وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي في المحكمة متابعات الخليج 365 - متابعة أفاد التلفزيون المصري بوفاة الرئيس السابق محمد مرسى العياط أثناء حضوره لجلسة محاكمته في قضية التخابر.

وكان مرسي طلب الكلمة من القاضي وقد سمح له بالكلمة وفي عقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها، وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.









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