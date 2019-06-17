الأرصاد: طقس الغد شديدة الحرارة على هذه المناطق

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لطقس غد الثلاثاء 2019/06/18 في المملكة، قائلة إنه يستمر طقس حار إلى شديد الحرارة على “المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من وسط المملكة”.

وشملت التوقعات، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، منطقة نجران، الساحل الغربي للبحر الأحمر، كما تتكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، مرتفعات عسير، مرتفعات الباحة.