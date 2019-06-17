شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تُمكِّن الحجاج من شراء الهدي والأضاحي إلكترونياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أنهى الفريق التقني التابع لمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، تطوير منظومة البيع الإلكتروني، بهدف تمكين حجاج بيت الله الحرام من شراء نسكهم ومتابعة تنفيذه إلكترونياً، وذلك من خلال رسالة نصية تصل للمشتري بتسلم المبلغ وأخرى بعد التنفيذ، إضافة إلى إمكان متابعة حالة النسك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني أو التطبيق.

وتُنفّذ جميع النسك وفق الشروط الشرعية والصحية، وبإشرافٍ على أعمال المشروع من قِبل 10 جهات حكومية تتمثل في وزارات الداخلية، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، والعدل، والشؤون الإسلامية، والحج والعمرة، والبيئة والمياه والزراعة، والعمل والتنمية، وهيئة تطوير مكة المكرمة، إضافة إلى معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة.

وأكد المشرف العام على المشروع رحيمي بن أحمد رحيمي أن المشروع يحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.

يُذكر أن المشروع أعلن في وقت سابق أن قيمة السند لموسم حج هذا العام 1440هـ بـ490 ريالاً كسعر للسند الواحد للأغنام، في حين يمكن شراء السندات عبر قنوات متعددة منها: موقع المشروع على شبكة الإنترنت www.adahi.org، أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية.