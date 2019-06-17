إيقاف استقبال طلبات إصدار تأشيرات العمرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي مكة المكرمة

أوقفت وزارة الحج والعمرة طلبات إصدار تأشيرات العمرة أمس، وأمهلت المجموعات لسداد فواتيرها حتى الساعة 12 صباحا من اليوم نفسه.

وأوضح المدير التنفيذي للجنة الوطنية للحج والعمرة محمد بن بادي لـ"مكة" أن الوزارة أوقفت تأشيرات العمرة، على أن تعاود استقبال الطلبات 15 ذي الحجة المقبل.

وأشار إلى أن أقل مدة زمنية للتأشيرة خمسة أيام، بينما لا تزيد التأشيرة عن شهر كامل، ولفت إلى أن من تقدم بطلب تأشيرة قبل الساعة 8 من مساء الاثنين فإن وزارة الحج والعمرة أعطته مهلة للسداد قبل منتصف الليلة نفسها.