بحث تطوير الاستثمار في 10 بلديات بالطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

بحث أمين الطائف المهندس محمد آل هميل، سبل تعزيز الاستثمارات البلدية، والعقود المباشرة وغير المباشرة، وسبل التحصيل المالي، وحصر تحديد أي عوائق أمام هذا القطاع الحيوي والذي يمثل شراكة تكاملية بين البلديات والقطاع الخاص، وذلك خلال ترؤسه اجتماع دعم الاستثمارات بنطاق البلديات المرتبطة (بلدية محافظات تربة، الخرمة، رنية، المويه، ميسان، المحاني، بني سعد، قيا، القريع بني مالك، ظلم)، بحضور وكيل الأمين للبلديات المرتبطة المهندس حسين آل فايع ورؤساء البلديات والمختصين.

ووجه آل هميل بعقد ورشة عمل مخصصة لمديري الاستثمارات والمالية في الأمانة والبلديات المرتبطة لبحث كل ما يتعلق بموضوع الاستثمار وتنميته وتطويره بما يحقق الأهداف المنشودة، ويسهم في الارتقاء بالاستثمارات البلدية في الطائف والمحافظات والمراكز التابعة، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في الخطط والبرامج التنموية.