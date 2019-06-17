حاويات تعمل بالطاقة الشمسية في الأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء

شرعت أمانة الأحساء في تنفيذ مبادرة تركيب حاويات نفايات تعمل بالطاقة الشمسية، وتحوي حاوية داخلية سعتها 120 لترا، إضافة إلى مكبس داخلي يدعم كفاءة تلك الحاويات ويرفع معدل استيعابها إلى 360 لترا، والبدء بتوزيعها في تجربة أولية بمضمار مشاة مبنى الأمانة لتعمم بعد ذلك على المضامير الأخرى والطرقات الرئيسة حيال نجاح فكرة المبادرة.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم أن الحاويات يبث من خلالها شبكة الانترنت اللاسلكية واي فاي على امتداد مسارات المضمار، ليتمكن المشاة من الاستفادة منها، إضافة إلى أنها تحتوي على استشعار الكتروني يتم من خلاله معرفة امتلاء الحاوية من عدمه، وخصص تطبيق الكتروني لمتابعة تلك الحاويات عن طريق الأجهزة الذكية والحاسب الآلي في المكاتب وإرسال الإشارات التنبيهية لتفريغها.

من مزايا الحاويات الذكية