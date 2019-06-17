موجة الحر تودي بحياة 76 شخصا في الهند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسببت موجة الحر التي اجتاحت ولاية بيهار بشرق الهند في وفاة نحو 76 شخصا السبت والأحد الماضيين.

وقال مسؤول «معظم الضحايا من المزارعين والعاملين الذين يعملون في الخارج، موجة الحر كانت شديدة هذه المرة، حيث تجاوزت درجات الحرارة 46 درجة مئوية في بعض المناطق خلال الأيام القليلة الماضية». وأضاف «هذه أول مرة يسجل هذا العدد من حالات الوفاة في الولاية بسبب موجة حر خلال يومين فقط».

يشار إلى أن الهند تشهد موجة حر منذ ثلاثة أسابيع، أسفرت عن ارتفاع درجات الحرارة في مناطق كبيرة وتراوحت ما بين 40 إلى 50 درجة مئوية. وأودت موجة الحر بحياة 36 شخصا في مناطق أخرى من البلاد خلال موسم الصيف حتى الآن، في حين قدرت وسائل الإعلام المحلية عدد القتلى بـ100 شخص.