تشييد أكبر مدينة مكعبات في العالم بنيويورك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تفتتح ولاية نيويورك الأمريكية مدينة ليجولاند جديدة مشيدة من المكعبات مطلع 2020، ومن المنتظر أن تكون كبيرة.
وبمجرد الانتهاء من أعمال البناء، سوف تكون المدينة الترفيهية الجديدة الواقعة في جوشين في هادسن فالي - مسيرة ساعة أو ساعتين بالسيارة من مدينة نيويورك سيتي - أكبر مدينة مكعبات في العالم، حسبما أعلن مكتب نيويورك للسياحة في معرض «أي بي دبليو» لصناعة السياحة في أناهايم.
ويمكن للزوار توقع أكثر من 50 لعبة وعرضا وكذلك فندقا وحوض سمك، إلى جانب الكثير من مكعبات ليجو.
وسوف تكون المدينة الواقعة على بعد نحو 100 كلم شمال نيويورك سيتي ثالث مدينة ليجولاند في الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب أخريين في كاليفورنيا وفلوريدا، بجانب العديد في مختلف أنحاء العالم.
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