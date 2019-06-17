وظائف الاحوال المدنية توظيف نساء جدارة وزارة النقل توظيف 1440 والمرشحات للوظائف التعليميه 1440 أسماء...

نتابع الرابط الخاص ببرنامج جدارة السعودي، ونرصد رابط برنامج جدارة للوظائف، ونرصد لكم الرابط بشكل عام، من أجل التسجيل في العديد من الوظائف التي يتم طرحها من قبل وزارة الخدمة المدنية، وفي الوقت الحالي نتابع معكم التسجيل، من أجل الاستفادة من كافة المميزات المختلفة الخاصة به، ومن أجل معرفة الوظائف المتاحة في الوقت الحالي، يمكنكم زيارة الرابط المباشر لبرنامج جدارة 1440 بالسعودية، تابع اسماء المرشحات للوظائف التعليميه 1441، وتابع وظائف وزارة النقل، ووظيفة جندي أول للنساء فقط

تقوم المملكة بتوفير أفضل السبل والوسائل المتطورة التي تخدم بها الشعب السعودي، استحدثت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة عام 1433 هجرية، نظام إلكتروني جديد، هو نظام جدارة المتطور الخاص بتقديم طلبات التوظيف على مستوى جميع محافظات المملكة، لكافة الخريجات والخريجات بالمملكة، للعمل بالوظائف على مستوى كافة القطاعات بمختلف المجالات بالسعودية، تلك الخدمة المتطورة الشاملة التي تقدمها وزارة الخدمة المدنية لكافة المواطنين السعوديين، حرصاً منها على مصالحهم وتوفير أحسن أداء متطور، وذلك عن طريق موقع وزارة الخدمة المدنية نظام جدارة.

نظام جدارة الإلكتروني

رابط التسجيل في وظائف جدارة

تابع هذا الرابط، أو هذا الرابط، رابط غزوان لحساب نقاط المفاضلة، الذي يتيح لكم التسجيل في برنامج جدارة الخدمة المدنية، ونتابع معكم كل جديد عبر الوظائف الجديدة عبر موقع الخدمة المدنية جدارة للتوظيف، ونرصد لكم كل جديد عبر الأخبار العاجلة من وقت للثاني.

اسماء المرشحات والمرشحون للوظائف التعليميه 1441

أسماء الرجال ظهرت من هنا

أسماء النساء ظهرت من هنا

مميزات نظام جدارة الالكتروني الجديد

نظام جدارة للتوظيف الإلكتروني من أحدث الأنظمة الإلكترونية المستحدثة عالمياً بالسعودية.

يعمل نظام جدارة من أجل طالبي العمل من المواطنين السعوديين، حيث يتم تسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم ودرجاتهم العلمية المتقدمة، وخبراتهم العملية.

يتميز نظام جدارة بالشفافية والنزاهة والحيادية، وتتيح مبدأ تطبيق تكافؤ الفرص الاختيار الوظيفي المبني على الجدارة والكفاءة والقدرة، من أجل التطوير الشامل بالمملكة، عن طريق خدمة التوظيف الإلكتروني جدارة.

يتميز نظام جدارة بالمطابقة والتدقيق الآلي لكافة بيانات المتقدم عبر النظام، ثم تبدأ عملية الترشيح الآلي للتوظيف.

حرصت وزارة الخدمة المدنية من خلال نظام جدارة الإلكتروني على استقطاب الكفاءات الوطنية المثمرة من خلال انتقاء واختيار أفضل المتقدمين، التي تعود بالنفع على المجتمع السعودي.

التقديم للوظائف غبر نظام جدارة مفتوح طوال العام لتحديث البيانات باستمرار.

كما يتيح نظام جدارة التواصل بين المرشح والوزارة من خلال الرسائل نصية على البريد الإلكتروني للمرشح للتواصل معه.

طرق التسجيل عبر موقع جدارة للتوظيف:

يتم الدخول عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخدمة المدنية ثم اختيار التسجيل بالتوظيف بنظام جدارة. ثم الضغط على خانة تسجيل جديد. يتم استكمال البيانات من رقم السجل المدني وتاريخ الميلاد وغيرها من البيانات، بكل دقة. إضافة الصورة الرمزية، المكونة من ستة أرقام الموجودة أسفل الصفحة في المكان المخصص لها. يتم إضافة بيانات الحالة الصحية. يتم التأكد من إدخال رقم البريد الإلكتروني، الذي يعتبر وسيلة الصلة بين المتقدم والوزارة. قد يهمك أخبار السعودية اليوم

موعد التقدم للمطابقة والمفاضلة

بعد أن تم ظهور أسماء المرشحين والمرشحات للخدمة المدنية، والوظائف التعليمية، دعت الوزارة للتقدم للمفاضلة والمطابقة وإعداد القوائم الأولية، وذلك في يوم الأحد 13 شوال 1440، وذلك عبر الرابط الرسمي جدارة، منصة التوظيف الإلكتروني، وقد ظهرت أسماء المرشحون للوظائف في يوم الخميس 10 شوال 1440.

وظيفة جندي أول للنساء فقط

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وقد دعت وزارة الخدمة المدنية أيضًا للدخول على الوظائف المختلفة، وذلك برتبة جندي أول للنساء فقط في الأحوال المدنية، برتبة جندي وجندي أول، ويبدأ التسجيل من يوم الأحد 13 شوال 1440 إلى الأربعاء 16 شوال من الساعة العاشرة صباحًا، ونتابع معكم الإعلان.

وظائف وزارة النقل

الجدير بالذكر أن بوابة الخدمة المدنية جدارة، دعت للتقدم لشغل وظائف وزارة النقل ويبدأ التقديم من يوم 13 شوال 1440 وحتى يوم 17 شوال 1440، على أن يتم التقديم من الساعة صباحًا، ونتابع معكم الوظائف وهي 127 وظيفة للرجال والنساء ويتم التقديم عبر هذا الرابط، ونتابع معكم كل جديد

عاجل: أعلنت وزارة التعليم السعودية، للتيسر على المتقديم لشغل الوظائف التعليمية، بفتح باب الدخول وحجز موعد المطابقة، وذلك عبر هذا الرابط، على أن يتم الدخول بشكل عام والتسجيل، وكان الإعلان الرسمي ينص على التقدم لمطابقة البيانات في يوم الأحد 16 يونيو 2019.

عبر التحديثات الشاملة، نتابع معكم كل جديد عبر التقارير العامة التي تخص وظائف وزارة النقل جدارة، ووظائف الأحوال المدنية، والوظائف الخاصة بالنساء، وفي كل وظيفة تجد الأخبار والشروط الواجب توافرها، والعديد من التحديثات الإخبارية العمومية

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