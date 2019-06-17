، محامٍ: الحكم ببراءة "عربسات" لا يساوره الشك.. وتغريم "بي إن سبورتس" صفعة لها ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الفيفا" بدا متوجساً من تردي سمعة الشبكة القطرية

وصف المحامي والمستشار القانوني حمود فرحان الخالدي حكم القضاء الفرنسي، ببراءة منظمة الاتصالات الفضائية العربية (عربسات)، من جملة الاتهامات التي وجهتها لها شبكة "بي إن سبورتس"، بأنه صفعة على وجه الأخيرة. وأشاد الخالدي بنزاهة القضاء الفرنسي وآلية عمله ودقته في إصدار الأحكام, وقال: "هذا القضاء أنصف الحق، ورفع راية العدالة عالية في الآفاق, ورد كافة مزاعم "بي إن سبورتس" القطرية، من الادعاءات والأكاذيب على "عربسات".

وأضاف الخالدي: "يعد تغريم "بي إن سبورتس" تلك الغرامات غير المسبوقة، بمثابة الصفعة على الوجه, حيث إن في ذلك إثباتًا للعالم أجمع مدى نزاهة وشفافية "عربسات"، وبراءتها من تلك الاتهامات والمهاترات التي تدعيها "بي إن سبورتس" عليها. وأوضح الخالدي في حديثه لـ"الخليج 365": من وجهة نظري، حكم القضاء المدني الفرنسي صحيح، ولا تشوبه ثمة شائبة", موضحاً أن "الحكم بُني على أسس قانونية وفنية ثابتة وواضحة، لا يرتقي إليها الشك من قريب أو من بعيد".

وقد يتعين على شبكة "بي إن سبورتس" أن تتقدم باعتذار رسمي إلى "عربسات"، بعد أن قضت محكمة فرنسية، بأن عربسات غير متورطة من قريب أو بعيد، في عملية مشتركة مع قناة "بي آوت كيو" لقرصنة مواد خاصة من "بي إن سبورتس"، وإذا تعذر عليها تقديم الاعتذار، فعليها إذن أن تلتزم الصمت، وهذا أضعف الإيمان.

وكانت شبكة "بي إن سبورتس" هي من رفعت القضية في محكمة باريس الكبرى، واتهمت في دعواها "عربسات" بأنها تقف خلف عمليات القرصنة، دون أن تقدم الأدلة والبراهين على صدق كلامها، واعتقدت الشبكة أن القضاء الفرنسي، سوف يتأثر بما تروجه من أكاذيب وافتراءات على شاشاتها، لا أساس لها من الصحة. وقالت "بي إن سبورت" إن "عربسات" تجاهلت مئات الطلبات، التي تقدمت بها، لوقف بث قنوات القرصنة، فجاء القضاء الفرنسي عادلاً منصفاً، بالحكم لصالح عربسات، ورفض دعوى الشبكة القطرية، وكلفها بدفع المصاريف.

الحكم الصادر من محكمة فرنسية، يحمل رسائل قوية، ومضامين مهمة، في مقدمتها، أن نظام الحمدين، فاشل وغير مسؤول، والدليل على ذلك أنه لا يستطيع إدارة قنوات رياضية "محترفة"، تحظى باحترام مشاهديها، وإذا كان الأمر كذلك، فماذا يفعل هذا التنظيم في إدارة دولة وشعب.

الحكم الفرنسي، من المفترض أن ينهي سجالاً طويلاً، بدأته شبكة "بي إن سبورتس" منذ أكثر من عام، ووزعت خلاله الاتهامات عشوائياً على دول الجوار، وخاصة المملكة العربية السعودية، التي اتهمتها بأنها وراء عمليات القرصنة، التي تعرضت لها، من قبل قناة "بي آوت كيو"، ليس هذا فحسب، وإنما قادت الشبكة القطري عمليات تشويه سمعة، ونشر الأكاذيب والخداع، الذي وصل إلى حدود الافتراء، من أجل التغطية على فشلها التقني الذريع في نقل المناسبات الرياضية العالمية، بأسلوب مهني محترف، إلى كل دول العالم.

وجندت شبكة "بي إن سبورتس" من أجل تنفيذ هذه الحملات، كل إمكاناتها الفنية والبشرية، وحولت مذيعيها ومذيعاتها، من الحديث في التحليل الرياضي، للحديث في مسائل فقهية ومبادئ الفتوى، وحكموا بأن القرصنة حرام، ومشاهدة مواد مشفرة دون وجه حق، لا يجوز شرعاً، وأن من يساهم في نقل هذه المواد آثم لا محالة، ولكنهم نسوا أن يقولوا أيضًا إن الاحتكار حرام، وفرض رسوم مرتفعة للاشتراك في قنواتهم أيضًا لا يجوز.

الحكم الفرنسي يؤكد حقيقة مهمة وجلية، وهي أن شبكة "بي إن سبورتس"، لا تتمتع بأي أخلاق، أو معايير مهنية، ولا بسمعة طيبة، تمكنها من الاستمرار في احتكار بث وتغطية المنافسات الرياضية العالمية، وإنه جاء الوقت، لفتح المجال أمام شبكات إعلامية أخرى، لتكون بديلاً للشبكة القطرية، ويبدو أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بدا قلقاً ومتوجساً من سمعة الشبكة القطرية، ومن مستوى أدائها في أن تكون شريكاً له في تغطية أنشطته. ويفكر جدياً في استبدالها في وقت قريب.