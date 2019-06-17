، وفد كلية الهندسة بجازان يزور سجون المنطقة وينتهي بـ 4 مخرجات ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
التقى مدير السجون بمنطقة جازان العميد عيضة بن معيض المالكي وفد جامعة جازان، ممثلاً بكلية الهندسة والذي ترأسه عميد الكلية الدكتور أحمد بن الحسن أبو طالب ورفقة وكيل الكلية للتطوير الدكتور عبداللطيف بن حسن بشيري ورؤساء أقسام الكلية المتمثلين في رئيس قسم الهندسة الميكانيكية الدكتور يحيى بن علي فقيهي ورئيس قسم الهندسة الصناعية الدكتور عبدالإله ممدوح علي، ورئيس قسم الهندسة المدنية الدكتور علي المالكي، وذلك للاطلاع على سبل تنفيذ التعاون تحت شراكة مديرية السجون بجازان مع الجامعة.
وتأتي هذه الزيارة امتدادًا للشراكة التي تم توقيعها مسبقاً بين المديرية العامة للسجون وجامعة جازان.
واطلع وفد الجامعة على الأقسام الفنية والمهنية لإدارة الشؤون الفنية والمعهد المهني بالإدارة العامة لسجن جازان وأعمال النزلاء الحرفية، وأشادوا بسعي إدارة الشؤون الفنية في خلق ما له أن يسهم في الانتقال من المربع الحالي إلى مربعات متقدمة.
وقد تلخص محتوى الزيارة على أربع نقاط، وهي إتاحة الفرصة للمديرية العامة للسجون لإلحاق الضباط المهندسين بدبلوم الأمن والسلامة بالكلية إقامة الدورات التخصصية للنزلاء والعاملين بالشؤون الفنية ضباطاً وأفراد عمل الأبحاث العلمية في الإشكالات والمعوقات الفنية لتحسين الجودة الشاملة بالسجون، تقديم دراسات لتطوير البنى التحتية بالإمكانات المتاحة .
وقد عبر مدير سجون المنطقة عن بالغ شكره وامتنانه للجامعة وما تقدمه من تفعيل لدورها الذي تجعل منه شعارًا لها والذي يتجلى في أن الجامعة لها دور مجتمعي يتجاوز دورها الأكاديمي، كما تقدم ببالغ الشكر لمعالي مدير الجامعة.
وفد كلية الهندسة بجازان يزور سجون المنطقة وينتهي بـ 4 مخرجاتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-17
التقى مدير السجون بمنطقة جازان العميد عيضة بن معيض المالكي وفد جامعة جازان، ممثلاً بكلية الهندسة والذي ترأسه عميد الكلية الدكتور أحمد بن الحسن أبو طالب ورفقة وكيل الكلية للتطوير الدكتور عبداللطيف بن حسن بشيري ورؤساء أقسام الكلية المتمثلين في رئيس قسم الهندسة الميكانيكية الدكتور يحيى بن علي فقيهي ورئيس قسم الهندسة الصناعية الدكتور عبدالإله ممدوح علي، ورئيس قسم الهندسة المدنية الدكتور علي المالكي، وذلك للاطلاع على سبل تنفيذ التعاون تحت شراكة مديرية السجون بجازان مع الجامعة.
وتأتي هذه الزيارة امتدادًا للشراكة التي تم توقيعها مسبقاً بين المديرية العامة للسجون وجامعة جازان.
واطلع وفد الجامعة على الأقسام الفنية والمهنية لإدارة الشؤون الفنية والمعهد المهني بالإدارة العامة لسجن جازان وأعمال النزلاء الحرفية، وأشادوا بسعي إدارة الشؤون الفنية في خلق ما له أن يسهم في الانتقال من المربع الحالي إلى مربعات متقدمة.
وقد تلخص محتوى الزيارة على أربع نقاط، وهي إتاحة الفرصة للمديرية العامة للسجون لإلحاق الضباط المهندسين بدبلوم الأمن والسلامة بالكلية إقامة الدورات التخصصية للنزلاء والعاملين بالشؤون الفنية ضباطاً وأفراد عمل الأبحاث العلمية في الإشكالات والمعوقات الفنية لتحسين الجودة الشاملة بالسجون، تقديم دراسات لتطوير البنى التحتية بالإمكانات المتاحة .
وقد عبر مدير سجون المنطقة عن بالغ شكره وامتنانه للجامعة وما تقدمه من تفعيل لدورها الذي تجعل منه شعارًا لها والذي يتجلى في أن الجامعة لها دور مجتمعي يتجاوز دورها الأكاديمي، كما تقدم ببالغ الشكر لمعالي مدير الجامعة.
17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
07:24 PM
امتدادًا للشراكة التي تم توقيعها مسبقاً بين الجانبين
التقى مدير السجون بمنطقة جازان العميد عيضة بن معيض المالكي وفد جامعة جازان، ممثلاً بكلية الهندسة والذي ترأسه عميد الكلية الدكتور أحمد بن الحسن أبو طالب ورفقة وكيل الكلية للتطوير الدكتور عبداللطيف بن حسن بشيري ورؤساء أقسام الكلية المتمثلين في رئيس قسم الهندسة الميكانيكية الدكتور يحيى بن علي فقيهي ورئيس قسم الهندسة الصناعية الدكتور عبدالإله ممدوح علي، ورئيس قسم الهندسة المدنية الدكتور علي المالكي، وذلك للاطلاع على سبل تنفيذ التعاون تحت شراكة مديرية السجون بجازان مع الجامعة.
وتأتي هذه الزيارة امتدادًا للشراكة التي تم توقيعها مسبقاً بين المديرية العامة للسجون وجامعة جازان.
واطلع وفد الجامعة على الأقسام الفنية والمهنية لإدارة الشؤون الفنية والمعهد المهني بالإدارة العامة لسجن جازان وأعمال النزلاء الحرفية، وأشادوا بسعي إدارة الشؤون الفنية في خلق ما له أن يسهم في الانتقال من المربع الحالي إلى مربعات متقدمة.
وقد تلخص محتوى الزيارة على أربع نقاط، وهي إتاحة الفرصة للمديرية العامة للسجون لإلحاق الضباط المهندسين بدبلوم الأمن والسلامة بالكلية إقامة الدورات التخصصية للنزلاء والعاملين بالشؤون الفنية ضباطاً وأفراد عمل الأبحاث العلمية في الإشكالات والمعوقات الفنية لتحسين الجودة الشاملة بالسجون، تقديم دراسات لتطوير البنى التحتية بالإمكانات المتاحة .
وقد عبر مدير سجون المنطقة عن بالغ شكره وامتنانه للجامعة وما تقدمه من تفعيل لدورها الذي تجعل منه شعارًا لها والذي يتجلى في أن الجامعة لها دور مجتمعي يتجاوز دورها الأكاديمي، كما تقدم ببالغ الشكر لمعالي مدير الجامعة.
، وفد كلية الهندسة بجازان يزور سجون المنطقة وينتهي بـ 4 مخرجات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وفد كلية الهندسة بجازان يزور سجون المنطقة وينتهي بـ 4 مخرجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.