، تأهل 3 مشاريع لطالبات جامعة "نورة" لمسابقة كأس العالم لريادة الأعمال ،

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تشارك جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة بكلية المجتمع، في مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال، وتنظمها مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" وشبكة ريادة الأعمال العالمية (GEN).
وتهدف المسابقة إلى تقديم الدعم لرواد الأعمال والوصول إلى موارد تساعدهم في تنمية أعمالهم ومشاريعهم، وفي أي مرحلة وصلوا إليها سواء كانت مشاريعهم لا تزال مجرد فكرة أم أنها في مراحلها المبكرة أو بحاجة إلى المزيد من التطوير وتوسيع النطاق.
وتأهلت ثلاث مجموعات من قسم العلوم الإدارية في كلية المجتمع للمرحلة الثانية بعد اجتياز مرحلة التصفيات الأولى من المسابقة:
المجموعة الأولى، مشروع (السيلياك) للطالبات: "وفاء العنزي، أرياف القحطاني، شروق الدوسري، شوق القرني، لمى العنزي".
المجموعة الثانية، مشروع (الورشة النسائية) للطالبات: "خلود الخالدي، ملاك القحطاني، طيف العنزي، هنادي آل إبراهيم، أمجاد العنزي".
وكانت المجموعة الثالثة، مشروع (أنقذ نفسك)، بمشاركة الطالبات: "مشاعل الراشد، عهود العتيبي، روعة العطاس، لمياء المطيري"، ويشرف على المجموعات الثلاث، عدد من أعضاء هيئة التدريس من قسم العلوم الإدارية بالكلية.
وتعد مشاركة الطالبات وتأهلهن وسيلة لإطلاق العنان لأفكارهن حول المشاريع وصقل مهاراتهن في التعبير عنها وعرضها بطريقة منطقية وجاذبة والتواصل مع شبكة عالمية من المرشدين, والحصول على فرص استثمارية وأعمال جديدة والتنافس في المسابقة.
يذكر أن التصفيات النهائية للنهائي السعودي لكأس العالم لريادة الأعمال ستكون بتاريخ 29 يونيو 2019م، الموافق 26 شوال 1440هـ، في كلية الأمير محمد بن سلمان لريادة الأعمال بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في ثول.
تأهل 3 مشاريع لطالبات جامعة "نورة" لمسابقة كأس العالم لريادة الأعمالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-17
تشارك جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة بكلية المجتمع، في مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال، وتنظمها مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" وشبكة ريادة الأعمال العالمية (GEN).
وتهدف المسابقة إلى تقديم الدعم لرواد الأعمال والوصول إلى موارد تساعدهم في تنمية أعمالهم ومشاريعهم، وفي أي مرحلة وصلوا إليها سواء كانت مشاريعهم لا تزال مجرد فكرة أم أنها في مراحلها المبكرة أو بحاجة إلى المزيد من التطوير وتوسيع النطاق.
وتأهلت ثلاث مجموعات من قسم العلوم الإدارية في كلية المجتمع للمرحلة الثانية بعد اجتياز مرحلة التصفيات الأولى من المسابقة:
المجموعة الأولى، مشروع (السيلياك) للطالبات: "وفاء العنزي، أرياف القحطاني، شروق الدوسري، شوق القرني، لمى العنزي".
المجموعة الثانية، مشروع (الورشة النسائية) للطالبات: "خلود الخالدي، ملاك القحطاني، طيف العنزي، هنادي آل إبراهيم، أمجاد العنزي".
وكانت المجموعة الثالثة، مشروع (أنقذ نفسك)، بمشاركة الطالبات: "مشاعل الراشد، عهود العتيبي، روعة العطاس، لمياء المطيري"، ويشرف على المجموعات الثلاث، عدد من أعضاء هيئة التدريس من قسم العلوم الإدارية بالكلية.
وتعد مشاركة الطالبات وتأهلهن وسيلة لإطلاق العنان لأفكارهن حول المشاريع وصقل مهاراتهن في التعبير عنها وعرضها بطريقة منطقية وجاذبة والتواصل مع شبكة عالمية من المرشدين, والحصول على فرص استثمارية وأعمال جديدة والتنافس في المسابقة.
يذكر أن التصفيات النهائية للنهائي السعودي لكأس العالم لريادة الأعمال ستكون بتاريخ 29 يونيو 2019م، الموافق 26 شوال 1440هـ، في كلية الأمير محمد بن سلمان لريادة الأعمال بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في ثول.
17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
07:20 PM
تنظمها مؤسسة "مسك الخيرية" وشبكة (GEN)
تشارك جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة بكلية المجتمع، في مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال، وتنظمها مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" وشبكة ريادة الأعمال العالمية (GEN).
وتهدف المسابقة إلى تقديم الدعم لرواد الأعمال والوصول إلى موارد تساعدهم في تنمية أعمالهم ومشاريعهم، وفي أي مرحلة وصلوا إليها سواء كانت مشاريعهم لا تزال مجرد فكرة أم أنها في مراحلها المبكرة أو بحاجة إلى المزيد من التطوير وتوسيع النطاق.
وتأهلت ثلاث مجموعات من قسم العلوم الإدارية في كلية المجتمع للمرحلة الثانية بعد اجتياز مرحلة التصفيات الأولى من المسابقة:
المجموعة الأولى، مشروع (السيلياك) للطالبات: "وفاء العنزي، أرياف القحطاني، شروق الدوسري، شوق القرني، لمى العنزي".
المجموعة الثانية، مشروع (الورشة النسائية) للطالبات: "خلود الخالدي، ملاك القحطاني، طيف العنزي، هنادي آل إبراهيم، أمجاد العنزي".
وكانت المجموعة الثالثة، مشروع (أنقذ نفسك)، بمشاركة الطالبات: "مشاعل الراشد، عهود العتيبي، روعة العطاس، لمياء المطيري"، ويشرف على المجموعات الثلاث، عدد من أعضاء هيئة التدريس من قسم العلوم الإدارية بالكلية.
وتعد مشاركة الطالبات وتأهلهن وسيلة لإطلاق العنان لأفكارهن حول المشاريع وصقل مهاراتهن في التعبير عنها وعرضها بطريقة منطقية وجاذبة والتواصل مع شبكة عالمية من المرشدين, والحصول على فرص استثمارية وأعمال جديدة والتنافس في المسابقة.
يذكر أن التصفيات النهائية للنهائي السعودي لكأس العالم لريادة الأعمال ستكون بتاريخ 29 يونيو 2019م، الموافق 26 شوال 1440هـ، في كلية الأمير محمد بن سلمان لريادة الأعمال بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في ثول.
، تأهل 3 مشاريع لطالبات جامعة "نورة" لمسابقة كأس العالم لريادة الأعمال ،
المصدر : الخليج 365
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