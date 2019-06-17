، وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في السجن ،

محمد بن مسعود - الدمام - أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر مع قطر

توفي، اليوم الاثنين، الرئيس المصري المعزول محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر مع قطر.

وطلب المتوفى الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة، وعقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها، ونقل جثمان "مرسي" إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.

وقالت مصادر إعلامية مصرية: إن الداخلية المصرية أعلنت حالة الاستنفار القصوى في البلاد بعد إعلان وفاة "مرسي".