، "العطوي" مدرباً لـ"الاتفاق" لمدة موسم رياضي واحد ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد اعتذاره عن عدم تدريب "الأخضر"

تعاقدت إدارة نادي الاتفاق، اليوم الاثنين، رسمياً مع المدرب السعودي خالد العطوي، ولذلك لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

وكان المدرب السابق لمنتخب الشباب، قد أعلن اعتذاره في وقت سابق من يوم الاثنين، عن عدم قيادة الأخضر في الفترة المقبلة بعد ثلاث سنوات قضاها مع الفريق، تمكّن من خلالها من تحقيق لقب كأس آسيا تحت 19 عاماً في 2018، وبعدها تأهل إلى كأس العالم تحت 20 عاماً في بولندا 2019.