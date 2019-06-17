- 1/3
- 2/3
- 3/3
تعاقدت إدارة نادي الاتفاق، اليوم الاثنين، رسمياً مع المدرب السعودي خالد العطوي، ولذلك لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.
وكان المدرب السابق لمنتخب الشباب، قد أعلن اعتذاره في وقت سابق من يوم الاثنين، عن عدم قيادة الأخضر في الفترة المقبلة بعد ثلاث سنوات قضاها مع الفريق، تمكّن من خلالها من تحقيق لقب كأس آسيا تحت 19 عاماً في 2018، وبعدها تأهل إلى كأس العالم تحت 20 عاماً في بولندا 2019.
"العطوي" مدرباً لـ"الاتفاق" لمدة موسم رياضي واحدأحمد سرور الخليج 365 2019-06-17
تعاقدت إدارة نادي الاتفاق، اليوم الاثنين، رسمياً مع المدرب السعودي خالد العطوي، ولذلك لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.
وكان المدرب السابق لمنتخب الشباب، قد أعلن اعتذاره في وقت سابق من يوم الاثنين، عن عدم قيادة الأخضر في الفترة المقبلة بعد ثلاث سنوات قضاها مع الفريق، تمكّن من خلالها من تحقيق لقب كأس آسيا تحت 19 عاماً في 2018، وبعدها تأهل إلى كأس العالم تحت 20 عاماً في بولندا 2019.
17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
07:01 PM
بعد اعتذاره عن عدم تدريب "الأخضر"
تعاقدت إدارة نادي الاتفاق، اليوم الاثنين، رسمياً مع المدرب السعودي خالد العطوي، ولذلك لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.
وكان المدرب السابق لمنتخب الشباب، قد أعلن اعتذاره في وقت سابق من يوم الاثنين، عن عدم قيادة الأخضر في الفترة المقبلة بعد ثلاث سنوات قضاها مع الفريق، تمكّن من خلالها من تحقيق لقب كأس آسيا تحت 19 عاماً في 2018، وبعدها تأهل إلى كأس العالم تحت 20 عاماً في بولندا 2019.
، "العطوي" مدرباً لـ"الاتفاق" لمدة موسم رياضي واحد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "العطوي" مدرباً لـ"الاتفاق" لمدة موسم رياضي واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.