وزير النقل يعدِّد مزايا دعم السعودية لمنظمة «الإيكاو»

عدَّد وزير النقل الهيئة رئيس مجلس إدارة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي، مزايا تقديم المملكة مبلغ مليون دولار أمريكي لدعم جهود منظمة «الإيكاو»، كونه يؤكد اهتمامها بقضايا سلامة وأمن الطيران المدني.

كما رفع وزير النقل الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تقديم المملكة مبلغ مليون دولار أمريكي؛ لدعم جهود منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»؛ لمساعدة الدول النامية والدول الأقل نموًا والدول الجزرية، في مجال السلامة الجوية وأمن الطيران المدني، إضافة إلى دعم اللغة العربية في المنظمة؛ ما يسهل على الدول العربية مواكبة التطورات في مجالي السلامة الجوية وأمن الطيران المدني الدولي.

وأكد العامودي أن هذا الدعم يأتي إيمانًا من حكومة المملكة بدور الإيكاو في إيجاد وإبقاء روح الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبه، ودور الطيران المدني الذي يسهم في تحسين النمو الاقتصادي للدول وعلى وجه الخصوص في الدول النامية والأقل نموًا والدول الجزرية.

ونوه وزير النقل بالأثر الفعال الذي لمسته حكومة المملكة إثر تبرع خادم الحرمين الشريفين، بمبلغ مليون دولار أمريكي في العام 2016م؛ لمبادرة «عدم ترك بلد خلف الركب» وغيرها من أنشطة الإيكاو، والذي انعكس إيجابًا في رفع مستوى سلامة وأمن الطيران المدني في إقليمي الشرق الأوسط وإفريقيا وتعزيز تنمية الموارد البشرية في هذا القطاع الحيوي والمهم.

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وأشار العامودي إلى أن هذا الدعم يبرز مكانة المملكة المرموقة وحضورها المؤثر على المستويين الإقليمي والدولي، والدور الريادي الذي تلعبه في صناعة النقل الجوي الدولي.

وجرى الإعلان عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمبلغ مليون دولار أمريكي لدعم جهود منظمة «الإيكاو»، خلال خطاب وجهه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إلى رئيس وأعضاء مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، وألقاه المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة في مجلس المنظمة.

يُذكر أن «الإيكاو»، تهدف إلى تطوير المبادئ والقواعد الفنية المتعلقة بالملاحة الجوية الدولية، ودعم تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي؛ من أجل تأمين التطور الأكيد والمنظم للطيران المدني الدولي، في العالم بأكمله، وتشجيع فن تصميم الطائرات واستغلالها، لأغراض سلمية، وتشجيع تقدم الطرق الجوية، والمطارات، وتسهيلات الملاحة الجوية، المعدة للطيران المدني الدولي، كون منظمة «الإيكاو» حكومية عالمية أنشئت بموجب اتفاقية الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة، في شيكاغو.