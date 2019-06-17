«سجون القصيم» تُفرج عن 21 مستفيدًا من العفو الملكي

أطلقت إدارة السجون بمنطقة القصيم سراح 21 مستفيدًا من العفو الملكي الكريم لعام 1440هـ ، بمناسبة شهر رمضان المبارك، خلال الفترة من 28/9/1440هـ حتى 5/10/1440هـ من سجون المنطقة الثلاثة: سجن بريدة، وسجن عنيزة، وسجن الرس.

ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالعفو عن نزلاء السجون الصادر بمناسبة شهر رمضان المبارك لهذا العام، بمتابعة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

ومن جانبه، رفع وكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق صالح بن محمد البرادي، عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على تلك اللفتة الأبوية الكريمة والمعتادة، مؤكدًا أن لجان العفو مستمرة في دراسة قضايا النزلاء على مدار العام، وتحظى باهتمام ومتابعة من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير القصيم، راجيًا الله أن تكون تلك اللفتة الأبوية الكريمة، بعد لمِّ شملهم بأسرهم، فاتحة خير لمن أُفرج عنه، وبداية مرحلة جديدة في الحياة لخدمة الدين والوطن.