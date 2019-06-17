أمير الجوف يشكر مواطنَيْن تبرَّعا بالكلى لإنهاء معاناة مريضين

ثمَّن الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، العمل الخيري والإنساني النبيل الذي بادر به المواطن عماد بن عيد تراك الضويحي، من تبرعه بإحدى كليتيه لابنة أخيه الطفلة العنود أحمد، لينهي بذلك معاناتها من المرض.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمير الجوف بالضويحي، اليوم الاثنين، داعيًا الله أن يجزيه خير الجزاء، وأن يمتع ابنة أخيه بالصحة والعافية.
كما ثمَّن أمير الجوف العمل الخيري والإنساني النبيل الذي بادر به المواطن فهد بن عقيل النعيم الشراري، من تبرعه بإحدى كليتيه لوالده.
وأجرى أمير المنطقة اتصالًا هاتفيًّا بالمواطن الشراري، أكد خلاله أن هذا العمل يُعد من أفضل أعمال البر والإحسان للوالدين، داعيًا الله أن يمتعهما بالصحة والعافية.
ويأتي اتصال أمير منطقة الجوف بالمواطنين المتبرعين؛ لما يشعر به من أهميةٍ لهذه الأعمال الإنسانية التي تساهم بدرجة كبيرة في التخفيف من معاناة مرضى الفشل الكلوي.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الجوف يشكر مواطنَيْن تبرَّعا بالكلى لإنهاء معاناة مريضين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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