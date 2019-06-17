البدء في تنفيذ أمر ملكي سعودي بشأن الكعبة المشرفة

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، توجيها ملكيا بشأن الكعبة المشرفة.

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تعلق التوجيه الملكي بمواصلة أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وفقا للوكالة فأن هذا التوجيه يأني كتجسيد "لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من عناية ورعاية بالحرمين الشريفين والكعبة المشرفة".

وبحسب بيان عن وزارة المالية السعودية فإنها تشرف ممثلة بمكتب إدارة المشاريع على أعمال الصيانة الدورية وذلك بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات ذات العلاقة، على أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة.

وأشارت إلى أنه بدأ العمل اليوم الاثنين في تلك الأعمال باستخدام أحدث التقنيات، ووفق أفضل المواصفات العالمية والخبرات.