مستقبل 25 عاما على مائدة منتدى "الاستثمار الأجنبي 2021" في دبي

أعلنت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، عن مشاركتها كراعٍ للحدث خلال الدورة المقبلة من المنتدى العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر 2019، والتي تقام في الفترة من 17 إلى 19 يونيو/حزيران الجاري في مدينة سيدني الأسترالية.

وتعرض المؤسسة، التي فازت باستضافة النسخة المقبلة من هذا المنتدى والتي تقام في عام 2021، الفرص الاستثمارية التي جعلت من دبي وجهة الاستثمار المفضلة على مستوى العالم، والتي تشمل عددا من القطاعات ذات مستويات الاستثمار العالية، مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والطيران والخدمات اللوجستية.

كما يناقش الحدث المرتقب الاتجاهات المستقبلية في السنوات الـ25 المقبلة، بالإضافة الى القضايا التي تؤثر على الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويشارك فريق دبي الاستثماري في جلسات المنتدى المختلفة، كما سيعقد اجتماعات رفيعة المستوى خلال هذا الحدث، الذي يعد واحدا من أبرز الفعاليات العالمية المعنية بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يستقطب منذ عام 2003 المئات من كبار المسؤولين التنفيذيين ومستشاري المواقع والخبراء وعاقدي الصفقات.

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وقال فهد القرقاوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار "نواصل المشاركة في المبادرات العالمية التي تتيح فرصاً جديدة لعرض جهود دبي في خلق وجهة استثمارية مثالية، ونحن على ثقة من أن مشاركتنا في المنتدى العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر 2019 ستعزز من حضورنا في سوق الاستثمار الأسترالية، وإتاحة الفرصة لنا للتواصل مع كبار المستثمرين حول العالم، ولطالما كانت دبي سوقاً عالية النمو بالنسبة لأستراليا، التي تعتبر دولة الإمارات أكبر شركائها التجاريين في الشرق الأوسط".

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن "مرصد دبي للاستثمار" نفذت أستراليا ما مجموعه 36 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر في دبي خلال الفترة من 2015 إلى 2019، ليصل إجمالي إنفاق رأس المال إلى 455.470 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2019.

وتشمل أبرز نشاطات الأعمال التي تنفذها الشركات الأسترالية في دبي، خدمات الأعمال؛ والتعليم والتدريب؛ والخدمات اللوجستية؛ والتوزيع والنقل؛ والمبيعات؛ والتسويق والدعم؛ والتجزئة.. أما أهم القطاعات لأستراليا فتشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات؛ والخدمات المالية؛ والخدمات المهنية؛ والسلع الاستهلاكية؛ والصناعات الإبداعية.

كما أشار القرقاوي إلى أن دبي تستعد لاستقبال المستثمرين العالميين في عام 2021 عندما تستضيف المنتدى العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر 2021، خلال الفترة التي يقام فيها معرض إكسبو 2020.

واختتم القرقاوي: "نحن تواقون لاستضافة واحد من أكبر فعاليات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في منطقة الشرق الأوسط، بالشراكة مع "كونواي CONWAY"، وتتماشى استضافة هذا الحدث في دبي مع مكانتها العالمية كوجهة مفضلة للاستثمار، وتواصل دبي تعزيز مكانتها على كافة الأصعدة مستفيدة من عرض القيمة الفريدة لها كمدينة المستقبل، وبوابة لأسواق النمو الإقليمية، ومركز رئيسي للنمو ضمن الشبكات الاقتصادية والاستثمارية العالمية".