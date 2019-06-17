فيديو.. جيان يؤكد جاهزية غانا لكأس أمم أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شدد أسامواه جيان، نجم هجوم منتخب غانا، على جاهزية "النجوم السوداء" للمشاركة في منافسات كأس أمم أفريقيا ٢٠١٩ بمصر. وتستضيف مصر كأس أمم أفريقيا خلال الفترة من 21 يونيو/حزيران وحتى 19 يوليو/تموز المقبل بمشاركة 24 منتخبا، لأول مرة بدلا من 16. وأكد جيان استعداد جميع لاعبي منتخب بلاده للبطولة الأفريقية، مشيرا إلى ضرورة القتال في البطولة والعمل بكل جهد لتحقيق الهدف. وكان أسامواه جيان أعلن اعتزاله اللعب على المستوى الدولي بعد سحب شارة القيادة منه ومنحها لزميله أندريه أيو، قبل أن يتدخل الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو لإثنائه عن قرار الاعتزال.

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