فيديوجراف.. أبرز 10 منتخبات في تاريخ كأس أمم أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحفل منافسات كأس أمم أفريقيا بالعديد من المنتخبات الكبرى التي تمتلك سجلا مميزا في البطولة، مثل مصر وكوت ديفوار والسنغال والكاميرون وغانا. ويعد المنتخب المصري هو الأفضل في تاريخ البطولة ليس فقط على صعيد عدد مرات التتويج (7 ألقاب)، وهو الرقم القياسي، ولكن أيضاً لمشاركته 24 مرة كأكثر المنتخبات ظهورا بالمحفل القاري، وكذلك الأكثر بلوغا للمباراة النهائية (9 مرات). العين الرياضية تلقي الضوء عبر الفيديوجراف التالي على أهم 10 منتخبات في تاريخ كأس أمم أفريقيا.



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