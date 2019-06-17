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2019-06-17 برنامج الغذاء العالمي يمهل الحوثيين لتقديم ضمانات بعدم الاستيلاء على المساعدات متابعات الخليج 365 - الرياض هدّد برنامج الغذاء العالمي بوقف تدريجي لبرنامج المساعدات في صنعاء بسبب تصرفات الحوثيين واستيلائهم على تلك المساعدات. Advertisements وأمهل برنامج الغذاء العالمي الحوثيين حتى الخميس المقبل لتقديم ضمانات بعدم الاستيلاء على المساعدات الإنسانية. ويستولي الحوثي على المساعدات الإنسانية ويقوم ببيعها إلى متعهدين تابعين له يستخدمونها في ابتزاز أهالي اليمن في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الانقلابية.









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