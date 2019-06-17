كراني : الشرقية تحت تأثير تحول محور الكتلة الحارة ودرجة الحرارة تلامس الـ50

2019-06-17

متابعات الخليج 365 -الدمام

توقّع خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن يتحوّل تأثير الموجة الحارة التي تشهدها عدة مناطق من المملكة نحو المنطقة الشرقية فيما تلامس درجة الحرارة الـ 50 مئوية.

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وقال كراني: اليوم الاثنين 17 يونيو، الشرقية تحت تأثير تحول محور الكتلة الحارة بحرارة عظمى 46_49 مئوية مع نشاط سطحي للرياح والذي يشمل الوسطى والساحل الغربي بصحبة تدهور للرؤية.

وتابع كراني : كما يكون الطقس غائماً إلى غائم جزئياً على المناطق الجنوبية الغربية والمرتفعات الجبلية والغربية والوسطى مع بعض الخلايا الممطرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية يمتدّ تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من وسط المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير ويمتد إلى مرتفعات الباحة.