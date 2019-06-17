شكرا لقرائتكم إصابة شخص في حريق عمارة سكنية بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-17 إصابة شخص في حريق عمارة سكنية بالطائف متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف تمكّنت فرق الدفاع المدني بالطائف صباح اليوم الاثنين من تطويق حريق اندلع بشقة في إحدى العمائر السكنية في حي القمرية بالطائف. Advertisements وقال الدفاع المدني إن الحادث نتج عنه إصابة شخص، تم نقله إلى مستشفى الملك فيصل بالطائف عن طريق الهلال الأحمر، فيما أشارت معلومات أولية باستقرار حالته الصحية.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة شخص في حريق عمارة سكنية بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.