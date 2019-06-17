الان تتابع إخماد حريق اندلع في مصنع للإسفنج بحي المشاعل في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 تمكنت فرق الدفاع المدني بالرياض، اليوم الإثنين، من إخماد حريق اندلع في مصنع للاسفنج بحي المشاعل. وقال الدفاع المدني السعودي في تغريدة عبر “تويتر”: “أخمد مدني الرياض حريقًا اندلع فجر اليوم في مصنع للإسفنج بحي المشاعل وتسبب في أضرار محدوده لموقعين مجاورين دون وقوع أي إصابات”.

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