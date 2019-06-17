شكرا لقرائتكم خبر عن الهند: إتاحة التأشيرة الإلكترونية للسعوديين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي ( تبوك) أعلنت السفارة الهندية بالسعودية، إتاحة الحصول على التأشيرة الهندية للسعوديين إلكترونياً. وقالت السفارة في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يسعدنا أن نعلن أن تسهيلات التأشيرة الإلكترونية امتدت الآن لتشمل المواطنين السعوديين». وتابعت «الآن يمكن للمواطنين السعوديين التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عبر الإنترنت من منازلهم المريحة، التأشيرات المتاحة على هذا النظام الأساسي هي لأغراض السياحة والأعمال التجارية والطبية».



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