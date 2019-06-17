انضمام 5 قيادات نسائية لركب التعليم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة

إيمانا بدور المرأة السعودية وثقة بما تقدمه وما تحققه من نجاحات في شتى المجالات، أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أمس الأول قرارا يقضي بتكليف 5 قيادات نسائية بالوزارة.

وقالت وكيلة وزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة هند الزاهد، في تعليق لها على تويتر "مبروك لوكيلات التعليم المكلفات"، مشيرة إلى أن وزارة التعليم تضم أكبر عدد من الموظفات بواقع 367484 موظفة.

وفي سطور نستعرض عددا من المناصب والأعمال التي شغلنها بعض القيادات النسائية المكلفة بوزارة التعليم:

١- البروفيسور تهاني البيز (وكيلة البرامج التعليمية)

- حاصلة على الماجستير في 1998م من Administrative and Policies Studies، كلية التربية جامعة Pittsburgh أمريكا

- وفي 2002م حصلت على الدكتوراه في المناهج و طرق التدريس، كلية التربية جامعة بيتسبيرج أمريكا

- بذلت الدكتورة تهاني جهدا في عملية التوظيف خلال مشاركتها في مؤتمر تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية في دبي، وفي مؤتمر تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية في دالاس

- خبرتها الواسعة في مجال صياغة الاستبانات ونظرتها ومهارتها في كتابة النصوص

٢- الدكتورة حنان ال عامر (وكيلة التعليم العام الأهلي)

- شغلت منصب المشرفة العامة على أقسام الطالبات بجامعة حائل

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- وكيلة لشؤون الطالبات بجامعة حائل

٣- ريمة اليحيى (وكيلة التعليم الجامعي الأهلي)

- شغلت منصب وكيلة جامعة الأمير سلطان لفرع الطالبات

- منحت لقب "سفيرة النوايا الحسنة" من اتحاد البرلمان الدولي متعدد الأغراض، لتميزها في خدمة قضايا المرأة والشباب

٥ قيادات نسائية بوزارة التعليم:

١- د. تهاني البيز وكيلة البرامج التعليمية

‏٢- د. لينا الطميعي وكيلة شؤون الابتعاث

‏٣- د. حنان آل عامر وكيلة التعليم العام الأهلي

‏٤- د. ريمة اليحيى وكيلة التعليم الجامعي الأهلي

‏٥-أ. بدرية الغانم مديرة للإيفاد

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