، "كوبا أمريكا": "اليابان" في مواجهة "تشيلي" وفرصة الحضور الأول ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تستكمل غدًا الثلاثاء مباريات دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا والتي تستضيفها البرازيل وتقام في الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو المقبل، بمباراة واحدة تجمع الضيف الياباني أمام منتخب تشيلي .
اليابان - تشيلي
يقع المنتخبان الياباني والتشيلي في المجموعة الثالثة، والتي تضم إلى جوارهما كلاً من الأوروغواي والإكوادور، وهي المباراة الأولى للمنتخبين، علماً بأن المجموعة أقيمت لها مباراة واحدة بين الأوروغواي والإكوادور وانتهت بفوز الأول وتصدره للمجموعة حتى الآن .
المنتخب التشيلي هو حامل لقب البطولة في نسختيها الماضيتين بينما المنتخب الياباني ضيف شرف لهذه البطولة بعد أن وجهت له الدعوة هو والمنتخب القطري للمشاركة في البطولة .
"كوبا أمريكا": "اليابان" في مواجهة "تشيلي" وفرصة الحضور الأولمحمد السيّد الخليج 365 2019-06-17
تستكمل غدًا الثلاثاء مباريات دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا والتي تستضيفها البرازيل وتقام في الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو المقبل، بمباراة واحدة تجمع الضيف الياباني أمام منتخب تشيلي .
اليابان - تشيلي
يقع المنتخبان الياباني والتشيلي في المجموعة الثالثة، والتي تضم إلى جوارهما كلاً من الأوروغواي والإكوادور، وهي المباراة الأولى للمنتخبين، علماً بأن المجموعة أقيمت لها مباراة واحدة بين الأوروغواي والإكوادور وانتهت بفوز الأول وتصدره للمجموعة حتى الآن .
المنتخب التشيلي هو حامل لقب البطولة في نسختيها الماضيتين بينما المنتخب الياباني ضيف شرف لهذه البطولة بعد أن وجهت له الدعوة هو والمنتخب القطري للمشاركة في البطولة .
17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
05:43 PM
تستكمل غدًا الثلاثاء مباريات دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا والتي تستضيفها البرازيل وتقام في الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو المقبل، بمباراة واحدة تجمع الضيف الياباني أمام منتخب تشيلي .
اليابان - تشيلي
يقع المنتخبان الياباني والتشيلي في المجموعة الثالثة، والتي تضم إلى جوارهما كلاً من الأوروغواي والإكوادور، وهي المباراة الأولى للمنتخبين، علماً بأن المجموعة أقيمت لها مباراة واحدة بين الأوروغواي والإكوادور وانتهت بفوز الأول وتصدره للمجموعة حتى الآن .
المنتخب التشيلي هو حامل لقب البطولة في نسختيها الماضيتين بينما المنتخب الياباني ضيف شرف لهذه البطولة بعد أن وجهت له الدعوة هو والمنتخب القطري للمشاركة في البطولة .
، "كوبا أمريكا": "اليابان" في مواجهة "تشيلي" وفرصة الحضور الأول ،
المصدر : الخليج 365
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