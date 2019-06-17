، 10 جهات تشرف على مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي ،

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أتم الفريق التقني التابع لمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، تطوير منظومة البيع الإلكتروني لتمكّن حجاج بيت الله الحرام من شراء نسكهم ومتابعة تنفيذه إلكترونياً، فتصل رسالة نصية للمشتري باستلام المبلغ وأخرى بعد التنفيذ، بالإضافة إلى إمكانية متابعة حالة النسك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني أو التطبيق.
وجميع النسك تنفذ وفق الشروط الشرعية والصحية، ويشرف على أعمال المشروع 10 جهات حكومية هي: (وزارة الداخلية، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، والعدل، والشؤون الإسلامية، والحج والعمرة، والبيئة والمياه والزراعة، والعمل والتنمية، وهيئة تطوير مكة المكرمة، بالإضافة إلى معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة).
وأكد المشرف العام على المشروع رحيمي بن أحمد رحيمي أن المشروع يحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.
الجدير بالذكر أن المشروع أعلن في وقت سابق أن قيمة السند لموسم حج هذا العام 1440هـ بـ490 ريالاً كسعر للسند الواحد للأغنام، أي ما يُعادل بالعُملات الأجنبية 131 دولاراً أمريكياً، ويمكن شراء السندات عبر قنوات متعددة، ومنها موقع المشروع على شبكة الإنترنت www.adahi.org، أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية.
10 جهات تشرف على مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحيعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-06-17
أتم الفريق التقني التابع لمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، تطوير منظومة البيع الإلكتروني لتمكّن حجاج بيت الله الحرام من شراء نسكهم ومتابعة تنفيذه إلكترونياً، فتصل رسالة نصية للمشتري باستلام المبلغ وأخرى بعد التنفيذ، بالإضافة إلى إمكانية متابعة حالة النسك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني أو التطبيق.
وجميع النسك تنفذ وفق الشروط الشرعية والصحية، ويشرف على أعمال المشروع 10 جهات حكومية هي: (وزارة الداخلية، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، والعدل، والشؤون الإسلامية، والحج والعمرة، والبيئة والمياه والزراعة، والعمل والتنمية، وهيئة تطوير مكة المكرمة، بالإضافة إلى معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة).
وأكد المشرف العام على المشروع رحيمي بن أحمد رحيمي أن المشروع يحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.
الجدير بالذكر أن المشروع أعلن في وقت سابق أن قيمة السند لموسم حج هذا العام 1440هـ بـ490 ريالاً كسعر للسند الواحد للأغنام، أي ما يُعادل بالعُملات الأجنبية 131 دولاراً أمريكياً، ويمكن شراء السندات عبر قنوات متعددة، ومنها موقع المشروع على شبكة الإنترنت www.adahi.org، أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية.
17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
05:24 PM
إتمام تطوير المنظومة.. التتبع سيكون إلكترونياً وتأكيد النسك برسالة نصية
أتم الفريق التقني التابع لمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، تطوير منظومة البيع الإلكتروني لتمكّن حجاج بيت الله الحرام من شراء نسكهم ومتابعة تنفيذه إلكترونياً، فتصل رسالة نصية للمشتري باستلام المبلغ وأخرى بعد التنفيذ، بالإضافة إلى إمكانية متابعة حالة النسك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني أو التطبيق.
وجميع النسك تنفذ وفق الشروط الشرعية والصحية، ويشرف على أعمال المشروع 10 جهات حكومية هي: (وزارة الداخلية، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، والعدل، والشؤون الإسلامية، والحج والعمرة، والبيئة والمياه والزراعة، والعمل والتنمية، وهيئة تطوير مكة المكرمة، بالإضافة إلى معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة).
وأكد المشرف العام على المشروع رحيمي بن أحمد رحيمي أن المشروع يحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.
الجدير بالذكر أن المشروع أعلن في وقت سابق أن قيمة السند لموسم حج هذا العام 1440هـ بـ490 ريالاً كسعر للسند الواحد للأغنام، أي ما يُعادل بالعُملات الأجنبية 131 دولاراً أمريكياً، ويمكن شراء السندات عبر قنوات متعددة، ومنها موقع المشروع على شبكة الإنترنت www.adahi.org، أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية.
، 10 جهات تشرف على مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي ،
المصدر : الخليج 365
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