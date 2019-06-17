، "الزكاة والدخل": تطبيق الضريبة على المشروبات الغازية والطاقة والمحلاة المضرة للصحة .. أول ديسمبر ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنفيذاً لقرار مجلس التعاون للضريبة الانتقائية

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها ستبدأ بتنفيذ قرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتوسعة نطاق الضريبة الانتقائية على المشروبات ذات الضرر على الصحة التي شملت سابقاً المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، لتشمل المشروبات المحلاة ذات الضرر على الصحة بناءً على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظام الضريبة الانتقائية ولائحته التنفيذية الساري من شهر يونيو 2017م، حيث ستكون الضريبة على هذه المشروبات بنسبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي وذلك بدايةً من يوم 1 ديسمبر 2019م القادم، حيث ستطبقها دول مجلس التعاون الخليجي تباعاً.

وأفادت الهيئة أن المشروبات المحلاة هي أي مُنتج مُضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو مُحليات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزاً للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو جلّ، أومستخلصات، أو أي صورةٍ يمكن تحويلها إلى مشروب.

وبينت أن التقارير الصحية أشارت إلى النتائج السلبية لاستهلاك الفرد للمشروب المحلى، مؤكدةً أن المستهلك معرض بسببها إلى عددٍ من الأمراض وزيادة الوزن، وبإمكان المستهلك إبدال المشروبات المعلبة والمحلاة بالفواكه والعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات المفيدة للجسم.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الضريبة الانتقائية لن تطبق على المشروبات المحلاة التي تحتوي على الحليب بنسبة لا تقل عن 75% من محتوى المشروب الجاهز للاستخدام، وحليب وتركيبات الرضع، بالإضافة إلى المشروبات التي تحتوي على سكر غير مضاف بطبيعتها مثل عصائر الفاكهة الطبيعية والمشروبات ذات الأغراض الطبية الخاصة.

يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل خصصت صفحة على موقعها الإلكتروني GAZT.GOV.SA لتبسيط مفهوم المشروبات المحلاة من خلال رسومات توضيحية، وأيضاً رسومات توضيحية حول المشروبات التي لن تنطبق عليها الضريبة الانتقائية بناءً على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظام الضريبة الانتقائية ولائحته التنفيذية.