، محافظ رفحاء يوجه برقية شكر لمدير الشرطة ،

محمد بن مسعود - الدمام - وجه محافظ رفحاء، فراج العماني، برقية شكر وتقدير لمدير شرطة رفحاء، العقيد فنر بن أحمد التمياط، هنأه فيها على نجاح الخطط الأمنية والمرورية لحفظ الأمن والنظام أثناء احتفالات عيد الفطر في المحافظة ومراكزها.

وتميزت الخطط الأمنية بالترتيب والانضباط وروح التعامل الحسن مع أفراد المجتمع، وعكست مستوى أداء رجل الأمن المثالي، مما كان له الأثر الإيجابي، ومحط احترام وتقدير الجميع.

وتضمنت برقية المحافظ، شكره وتقديره لمنسوبي الشرطة ضباطاً وأفراداً ولكل قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية المشاركة في الخطط.