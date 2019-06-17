، "بر صامطة" تطلق برنامج "تمويلي" للنساء ،

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أطلقت جمعية البر الخيرية بصامطة، برنامج الإقراض "تمويلي" بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية.
واشترطت الجمعية بالمتقدم أن يكون من مستفيدي الجمعية، ومن مستفيدي الضمان الاجتماعي، بإجمالي دخل لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، بالإضافة لتقرير من سمة عن الحالة الائتمانية للكافل ومشهد الراتب مصدقًا من الجهة الوظيفية للكافل وتوقيع شيكات بدفعات السداد الشهرية وشيك لإجمالي المبلغ.
كما اشترطت أن تكون المقترضة والكفيل من أبناء المحافظة أو مركزي القفل والسهي.
ونوهت بأن البرنامج موجه فقط للنساء والكفلاء، ومتاح للجنسين والتفرغ التام لإدارة المشروع، حتى سداد كامل الأقساط ودفع رسوم دورة إدارة المشاريع في حال عدم اجتياز الدورة.
"بر صامطة" تطلق برنامج "تمويلي" للنساءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-17
أطلقت جمعية البر الخيرية بصامطة، برنامج الإقراض "تمويلي" بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية.
واشترطت الجمعية بالمتقدم أن يكون من مستفيدي الجمعية، ومن مستفيدي الضمان الاجتماعي، بإجمالي دخل لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، بالإضافة لتقرير من سمة عن الحالة الائتمانية للكافل ومشهد الراتب مصدقًا من الجهة الوظيفية للكافل وتوقيع شيكات بدفعات السداد الشهرية وشيك لإجمالي المبلغ.
كما اشترطت أن تكون المقترضة والكفيل من أبناء المحافظة أو مركزي القفل والسهي.
ونوهت بأن البرنامج موجه فقط للنساء والكفلاء، ومتاح للجنسين والتفرغ التام لإدارة المشروع، حتى سداد كامل الأقساط ودفع رسوم دورة إدارة المشاريع في حال عدم اجتياز الدورة.
17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
04:50 PM
بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية
أطلقت جمعية البر الخيرية بصامطة، برنامج الإقراض "تمويلي" بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية.
واشترطت الجمعية بالمتقدم أن يكون من مستفيدي الجمعية، ومن مستفيدي الضمان الاجتماعي، بإجمالي دخل لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، بالإضافة لتقرير من سمة عن الحالة الائتمانية للكافل ومشهد الراتب مصدقًا من الجهة الوظيفية للكافل وتوقيع شيكات بدفعات السداد الشهرية وشيك لإجمالي المبلغ.
كما اشترطت أن تكون المقترضة والكفيل من أبناء المحافظة أو مركزي القفل والسهي.
ونوهت بأن البرنامج موجه فقط للنساء والكفلاء، ومتاح للجنسين والتفرغ التام لإدارة المشروع، حتى سداد كامل الأقساط ودفع رسوم دورة إدارة المشاريع في حال عدم اجتياز الدورة.
، "بر صامطة" تطلق برنامج "تمويلي" للنساء ،
المصدر : الخليج 365
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