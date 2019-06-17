دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper تسوية بين مصر وإسرائيل لخفض تعويضات الغاز إلى 500 مليون دولار

وقَّعت الحكومة المصرية وهيئة كهرباء إسرائيل اتفاق تسوية وديًا، من أجل خفض غرامة قيمتها 7ر1 مليار دولار إلى 500 مليون دولار، حسبما قالت وزارة البترول المصرية، الأحد.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج، عن الوزارة قولها: إن الغرامة المخفضة سيتم تقسيطها على فترة ثمانية أعوام ونصف العام، تعويضا عن انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بسبب هجمات شنها إرهابيون في سيناء.

وقالت الوزارة إن البنك الأهلي المصري سيصدر خطاب ضمان بذلك.

وبموجب التسوية الودية التي دخلت في الثاني من أبريل الماضي، سوف تتنازل هيئة كهرباء إسرائيل في مفاوضات مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو»، عن جميع الحقوق الناشئة أو المتعلقة بحكم التحكيم الصادر لصالحها من قبل غرفة التجارة الدولية عام 2015.