وقَّعت الحكومة المصرية وهيئة كهرباء إسرائيل اتفاق تسوية وديًا، من أجل خفض غرامة قيمتها 7ر1 مليار دولار إلى 500 مليون دولار، حسبما قالت وزارة البترول المصرية، الأحد.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرج، عن الوزارة قولها: إن الغرامة المخفضة سيتم تقسيطها على فترة ثمانية أعوام ونصف العام، تعويضا عن انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بسبب هجمات شنها إرهابيون في سيناء.
وقالت الوزارة إن البنك الأهلي المصري سيصدر خطاب ضمان بذلك.
وبموجب التسوية الودية التي دخلت في الثاني من أبريل الماضي، سوف تتنازل هيئة كهرباء إسرائيل في مفاوضات مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو»، عن جميع الحقوق الناشئة أو المتعلقة بحكم التحكيم الصادر لصالحها من قبل غرفة التجارة الدولية عام 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر تسوية بين مصر وإسرائيل لخفض تعويضات الغاز إلى 500 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.