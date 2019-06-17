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طائرات سعودية وأمريكية تحلق في تشكيل مشترك على الخليج العربي

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طائرات سعودية وأمريكية تحلق في تشكيل مشترك على الخليج العربي دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper طائرات سعودية وأمريكية تحلق في تشكيل مشترك على الخليج العربي

تحلق طائرات القوات الجوية الملكية والقوات الجوية الأمريكية من نوع (ف-15 سي) في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين.

وتهدف المهمة إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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