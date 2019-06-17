دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper طائرات سعودية وأمريكية تحلق في تشكيل مشترك على الخليج العربي

تحلق طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع (ف-15 سي) في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين.

وتهدف المهمة إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين.