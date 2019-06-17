بالتفاصيل.. السلع والخدمات الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في الأسواق خلال مايو 2019

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر مايو 2019 مقارنةً بشهر أبريل الذي سبقه، وأبرزت السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض خلال مايو. وصنف التقرير السلع والخدمات إلى خمس فئات: (السلع الغذائية، والسلع غير الغذائية، والخدمات، والأعلاف والحيوانات الحية، والسلع الإنشائية).

وجاء كلٌ من (طماطم مستورد، وطماطم محلي، وباذنجان أسود محلي، ويوسفي باكستاني، وليمون وسط إفريقي) كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (حبحب محلي، وخوخ لبناني، ومنجا باكستاني، وتين محلي، وبرقوق / بخارى تركي) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.

أما السلع غير الغذائية فسجل (ثوب صيفي رجالي “الأصيل”، ومبيد حشرات بخاخ “ريد”، ومناديل ورق محلي “فاين”، وعقال سوري، وعباءة نسائية) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار، أما تلك الأكثر انخفاضاً فكانت (صابون سائل للأواني “فيري”، وحفاظات أطفال محلية “بامبرز”، وشيلة “طرحة”، ومبيض ملابس “كلوركس”، وفحم).

أما الخدمات، فأوضح التقرير أن أكثر الخدمات التي حققت أعلى نسبة ارتفاع هي (الإقامة بالفنادق، ونفقات الحفلات والأفراح، وكشف طبيب عام، وشقة مفروشة، وخياطة الرجال والأولاد)، والأكثر انخفاضاً هي (تنظيف وكي الملابس بالمغسلة). السلع الأكثر ارتفاعاً خلال مايو 2019 مقارنة بأبريل2019 Advertisements السلع الأكثر انخفاضاً خلال مايو 2019 مقارنة بأبريل 2019



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