رياح نشطة وأمطار رعدية بالمدينة وجازان والباحة تستمر لعدة ساعات

وجَّهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تنبيهًا بنشاط في الرياح يؤدِّي إلى رؤية محدودة على منطقة المدينة المنورة، وهطول أمطار رعدية على منطقتي جازان ولباحة، في الوقت الذي حذَّر فيه الدفاع المدني بالباحة من الاقتراب من مجاري الأودية والسيول.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود نشاط في الرياح السطحية مثيرةً للأتربة مع تدنٍّ في مدى الرؤية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

وأضافت الأرصاد أنَّ الحالة الجوية تشمل محافظات «ينبع، وبدر، والعلا، والحناكية، ووادي الفرع» والأجزاء المجاورة. مشيرة إلى أنها تستمر حتى الساعة السابعة مساء اليوم.

كما وجَّهت هيئة الأرصاد، تنبيهًا لهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، قد تؤدِّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات أبو عريش والداير بني مالك والريث والطوال وصبيا وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

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وأوضحت الأرصاد أنَّ التنبيه يشمل نشاطًا في الرياح السطحية تؤدِّي إلى إثارة الأتربة، وتحد من مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات الدرب وبيش وصامطة وفرسان، مضيفة أنَّ الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

ووجَّهت الأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، وبلجرشي، وقلوة، والمخواة، والمندق والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.