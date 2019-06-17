بالصور.. الملك يستقبل أمراء وعلماء وجمعًا من المواطنين بقصر السلام

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وجمعًا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير محمد بن فهد بن محمد، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الوليد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالله الفيصل ، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة.

كما حضر الاستقبال، الأمير تركي بن عبدالله بن مساعد، والأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن محمد، والأمير تركي بن سعد بن سعود، والأمير عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، والأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظ جدة، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن نواف بن سعود، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز .