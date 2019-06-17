مدير شرطة الرياض يكرّم عددًا من منسوبي دوريات الأمن

بتوجيه من مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، كرَّم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، عددًا من منسوبي دوريات الأمن؛ لـ«إخلاصهم وتفانيهم في أداء عملهم».

ونقل لهم (في حضور مساعد مدير إدارة دوريات الأمن العقيد فهد بن مطلق المعاز) شكر وتقدير مدير الأمن العام؛ لما يقدمونه من جهود مثمرة.

وحثهم على بذل المزيد من الجهد في مجال مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها، مؤكدًا أن ما يقومون به من أداء مميز، يعكس الصورة المشرفة لرجل الأمن الحريص على حفظ أمن وسلامة المجتمع.