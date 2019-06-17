مقتل خبراء إيرانيين خلال إطلاق صاروخ باليستي بصنعاء

قتل عدد من الخبراء الإيرانيين، اليوم الاثنين، في محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ من قاعدة الديلمي قرب العاصمة اليمنية صنعاء، كما قصفت مقاتلات التحالف معسكرًا للميليشيا الانقلابية في الصباحة بصنعاء.

ووفقًا لـ«سكاي نيوز عربية»، فإن الخبراء الإيرانيين قتلوا في انفجار صاروخ أثناء محاولة الحوثيين إطلاقه من قاعدة الديلمي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قصفت معسكرًا للقوات الخاصة يقع تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية في منطقة الصباحة غرب صنعاء.

في السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام يمنية، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية فشلت في إطلاق صاروخ باليستي من منصة متحركة في قاعدة الديلمي قرب مطار صنعاء الدولي، ولم تتم معرفة الجهة التي كان سيطلق عليها الصاروخ.

وتتخذ الميليشيا الانقلابية من قاعدة الديلمي العسكرية الواقعة على بعد عشرة كيلومترات شمال صنعاء، قاعدة لإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

Advertisements

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، صرح مساء أول أمس السبت، بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها.

وأضاف العقيد المالكي، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية غير المسؤولة؛ حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات - ولله الحمد.

وقال المالكي «وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

