جامعة الملك خالد تستقبل طلبات القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك خالد، فتح البوابة الإلكترونية لخريجي وخريجات الثانوية العامة لاستقبال طلـبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي القادم 1441، لدرجتي البكالوريوس والدبلوم بدءًا من يوم الثلاثاء الـ15 من شوال الجاري، وحتى الـ30 من الشهر نفسه.

وأكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة، الدكتور عبدالمحسن القرني، أن استقبال الطلبات سيتم إلكترونيًّا، وعلى الراغبين في الالتحاق بالجامعة الدخول على تطبيق "أكاديميا" من خلال موقع جامعة الملك خالد

كما أوضح القرني أن القبول والتسجيل لا يعتمد على أولوية التقديم، وإنما يعتمد على نسبة الطالب الموزونة أو المؤهلة، وسيتم تحديث نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي للمتقدمين بشكل آلي عن طريق موقع الجامعة لمن له طلب قبول في الجامعة دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل، حتى تاريخ إغلاق بوابة القبول الإلكترونية دون النظر في أي درجة بعد هذا التاريخ.

وأشار القرني إلى أن عملية الترشيح للقبول ستتم بحسب النسب المؤهلة والموزونة، وترتيب الرغبات بالمـفاضلة على عـدد المـقاعد المـتاحة لكل تخصص، وفق مراحل ومواعيد الترشيح ابتداءً من الدفعة الأولى، في الـ 5 من ذي القعدة المقبل، وستعلن نتائج قبول الدفعة الثانية لما تبقى من البكالوريوس والدبلوم بتاريخ الـ9 من شهر ذي القعدة، وسيتم طرح ما تبقى من مقاعد عن طريق خدمة القبول الفوري، مع إمكانية تغيير القبول عن طريق البوابة الإلكترونية بتاريخ الـ 12 من شهر ذي القعدة.

وكشف القرني أنه تم تفعيل القبول في عدد من الأقسام في بعض الكليات في مقرات مختلفة لأول مرة، حيث ثم تفعيل قسم علم النفس للبنين بأبها، وقسم الدراسات الإسلامية في محافظة ظهران الجنوب، كما تم فتح باب القبول للبنين لأول مرة بكلية العلوم والآداب بسراة عبيدة في عدة أقسام تشمل قسم اللغة الإنجليزية، وقسم إدارة الأعمال، وقسم الدراسات الإسلامية، كما تم افتتاح قسم إدارة الأعمال للبنات بمحافظة محايل عسير، مبينًا أن القبول في هذه الأقسام سيتم هذا العام وذلك لاستيعاب عددٍ أكبر من الطلاب والطالبات.

وأكد القرني أن آلية القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد تتم إلكترونيًّا، دون تدخل بشري، وليس هناك أي استثناءات، وبيّن أنه يمكن للمتقدم الاطلاع على شروط القبول، والإجراءات المتبعة، والمواعيد المهمة، من خلال موقع الجامعة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن أقل نسبة قبول لكل تخصص بعد كل مرحلة، كما أن العمادة توفر خدمة الرد على استفسارات القبول إلكترونيًّا وتعمل على المساعدة في حل جميع المشكلات التي قد تواجه الطالب والطالبة من خلال نظام الاستفسارات والتواصل الإلكتروني.