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2019-06-17 إصابة شخص في حريق مستودع لتخزين أسطوانات الأكسجين بالرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أخمد مدني الرياض حريقاً اندلع في مستودع لتخزين أسطوانات الأكسجين بحي السلي. Advertisements وقال الدفاع المدني إنه نتج عن الحريق إصابة شخص تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.









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