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مقتل خبراء إيرانيين أثناء إطلاق فاشل لصاروخ حوثي في صنعاء

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2019-06-17

مقتل خبراء إيرانيين أثناء إطلاق فاشل لصاروخ حوثي في صنعاء

متابعات الخليج 365 - متابعة

قالت مصادر يمنية، الاثنين، إن خبراء إيرانيين قُتلوا أثناء محاولة إطلاق صاروخ من قاعدة قرب العاصمة اليمنية، صنعاء، التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الإيرانية بقوة السلاح.

وأضافت المصادر أن الخبراء الإيرانيين، وآخرين من ميليشيات الحوثي، قُتلوا من جراء انفجار الصاروخ، لدى محاولة إطلاقه من قاعدة الديلمي الواقعة شمال صنعاء.

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وتقع القاعدة على بعد 16 كلم من صنعاء، وتجاور مطار صنعاء الدولي.

ويظهر هذا الحادث، طبيعة الدعم الذي يوفره النظام الإيراني للميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن.

وكانت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران استهدفت قبل أيام مطار أبها المدني جنوب غربي ، بصاروخ قالت إنه من طراز كروز، مما أسفر عن جرح 26 مسافراً مدنياً، في اعتداء لقي تنديداً عربياً ودولياً واسعاً.

وذكر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الاعتداء يثبت حصول الميليشيات الإرهابية على أسلحة نوعية جديدة، كما يؤكد استمرار النظام الإيراني بدعم ممارسته للإرهاب العابر للحدود بشتى السبل.





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