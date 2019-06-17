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2019-06-17 أبو الغيط : تركيا تروج للإسلام السياسي في ثوب العثمانية الجديدة متابعات الخليج 365 - متابعة اتهم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، إيران وتركيا بأنهما تحملان مشروعا توسعيا لتطبيقه خارج حدودهما بدون وجه حق. Advertisements وقال أحمد أبو الغيط في كلمة خلال افتتاح ندوة تحت عنوان “نحو بناء استراتيجية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي” التي ينظمها البرلمان العربي، إن تركيا تروج للإسلام السياسي في ثوب من العثمانية الجديدة.









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