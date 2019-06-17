ألمانيا باعت أسلحة قيمتها مليار يورو للتحالف العربي

2019-06-17

متابعات الخليج 365 - محمود نبيل - ترجمة

أعطت الحكومة الألمانية الضوء الأخضر لشحنات الأسلحة تبلغ قيمتها أكثر من مليار يورو هذا العام حتى الآن للتحالف العربي في اليمن، وذلك رغم القيود المفروضة على التصدير إلى المملكة مؤقتاً.

صفقات ألمانية

وأقرت الحكومة الألمانية هذا العام أكثر من مليار يورو (1.1 مليار دولار) من الصادرات العسكرية لأعضاء التحالف الذي تقوده السعودية والمشاركين مباشرة في تحالف دعم الشرعية في اليمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” نقلاً عن وثيقة من وزارة الاقتصاد في البلاد.

وأظهرت الأرقام أن برلين وافقت على ما مجموعه 56 صفقة تصدير عسكري بين 1 يناير و5 يونيو، بما في ذلك صادرات بقيمة 801.8 مليون يورو إلى مصر و26.1 مليون يورو إلى الإمارات العربية المتحدة.

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ووفقًا للوثيقة، وافقت برلين أيضًا على اتفاقيتين دفاعيتين مع المملكة خلال هذه الفترة، وذلك على الرغم من الحظر الشكلي الذي تفرضه ألمانيا، كما أكد أولريش نوسبوم، وهو مسؤول كبير في الوزارة، إن الصفقات تشمل ما قيمته 831 ألف يورو من العربات المدرعة.

وأصدرت الوزارة الوثيقة استجابةً لطلب أميد نوريبور، النائب عن حزب الخضر المعارض.

قرارات صورية

وفي العام الماضي، فرضت ألمانيا وقفًا مؤقتًا على صادرات الأسلحة إلى المملكة، وذلك في أعقاب وفاة الصحفي جمال خاشقجي في مقر القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأشارت برلين أيضًا إلى حرب اليمن المستمرة منذ أربع سنوات عند تعليق صادرات الأسلحة إلى المملكة والإمارات العربية المتحدة منذ عام 2015، حيث يواجه التحالف الذي تقوده المملكة، والذي يضم كل من مصر والإمارات، عناصر الحوثيين المدعومين من إيران.