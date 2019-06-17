هجمات ناقلات النفط تؤمن صفقات المملكة العسكرية مع واشنطن

2019-06-17

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

أكدت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية، أن وزير الخارجية مايك بومبيو يرى ضرورة الاستمرار في دعم المملكة عسكريًا خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع التوترات الموجودة حاليًا في منطقة الخليج العربي، في أعقاب استهداف ناقلتي نفط ببحر عمان.

موقف مؤسف للكونغرس

ويدافع وزير الخارجية مايك بومبيو عن مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإتمام صفقات الأسلحة لدول الخليج العربي التي يسعى المشرعون في الكابيتول إلى عرقلتها.

وقال بومبيو: “المملكة لها الحق في الدفاع عن نفسها وتريد الولايات المتحدة دعم شريكنا العسكري المهم في المنطقة”.

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وأضاف بومبيو، أمس الأحد أنه “سيكون من المؤسف للغاية أن يوقف الكونغرس عملية البيع، مع تصاعد التوترات مع إيران.

إحراج خصوم المملكة

وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن هجمات الخميس عزّزت حجج المؤيدين المطالبين باستمرار عمليات التسليح، والتي ينظر إليها على أنها ضرورة أمنية بالنسبة للولايات المتحدة لضمان سلامة واستقرار حلفائها في منطقة الشرق الأوسط.

وقال السناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: إن الهجمات “تُضفي المزيد من الثقل على استنتاج أن حلفاءنا وشركاءنا في المنطقة يحتاجون إلى قدرات أكبر”.

وأشارت إلى أن إلقاء وزير الخارجية مايك بومبيو باللوم على إيران علانية في الهجوم على الناقلتين اللتين اشتعلتا في بحر عمان، سيؤدي إلى تغيير وجهات نظر المعارضة، والذين يواصلون مساعيهم لإنهاء بعض الصفقات العسكرية بين الولايات المتحدة والمملكة.