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فيصل بن نواف يرعى مشروع استراتيجية تطوير الجوف

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2019-06-17

فيصل بن نواف يرعى مشروع استراتيجية تطوير الجوف

متابعات الخليج 365 - ميسر البديوي - الجوف

أربعة أيامٍ ستكون كافية لتدارك أربعة عقودٍ مرّت على منطقة الجوف كانت المنطقة خلالها بحاجة للتطوير ووضع الأسس والاستراتيجيات المستقبلية.

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ومن المُقرر أن يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بقاعة المؤتمرات في جامعة الجوف انطلاق مشروع استراتيجية تطوير منطقة الجوف الذي يُشرف على إعداده مكتب دعم هيئات التطوير بمشاركة من تحالفٍ كبير للشركات الدولية تحت مظلة شركة Strategy المتخصصة في بناء الاستراتيجيات وبناء التحالفات من الخبرات العالمية.

ومما لا شك فيه أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وعناية أمير المنطقة وسمو نائبه اللذين يحرصان كل الحرص على اللحاق بركب النهضة الحديثة وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ويتفاءل أهالي الجوف بكافة محافظاتها بنتائج وتوصيات هذا المشروع.





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