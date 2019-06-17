شكرا لقرائتكم خبر عن احتراق سيارة نقود على طريق بيشة - بلقرن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سياف الشهراني (بيشة) باشرت فرق الشرطة والدفاع المدني بمحافظة بلقرن ظهر اليوم (الاثنين)، حريقاً شب في مركبة نقل أموال تابعة لإحدى الشركات المغذية لمكائن صرف النقود على طريق بيشة - بلقرن نتيجة ارتفاع حرارة المركبة. باشرت فرق الشرطة والدفاع المدني بمحافظة بلقرن ظهر اليوم (الاثنين)، حريقاً شب في مركبة نقل أموال تابعة لإحدى الشركات المغذية لمكائن صرف النقود على طريق بيشة - بلقرن نتيجة ارتفاع حرارة المركبة. وأوضحت مصادر خاصة لـ«الخليج 365» سلامة الطاقم وعددهم ثلاثة أشخاص، وخزنة النقود الموجودة داخل المصفحة.



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