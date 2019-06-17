شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يستقبل أمراء وعلماء ومواطنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام بجدة، اليوم (الاثنين)، أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه. وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن محمد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير الوليد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالله الفيصل، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالله بن مساعد، والأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن محمد، والأمير تركي بن سعد بن سعود، والأمير عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق الأمير فيصل بن محمد بن سعد، ومستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن نواف بن سعود، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.